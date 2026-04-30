Brathendl, Rührkuchen und eine Reise in die VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
Folge vom 30.04.2026: Brathendl, Rührkuchen und eine Reise in die Vergangenheit
91 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6
Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Frank Rosin und Ali Güngörmüs wieder einzigartige Quizfragen. Wer schafft es bis zur 1%-Frage?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1