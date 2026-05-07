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Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

Wie groß ist ein 90-Grad Winkel durch eine Lupe mit zehnfacher Vergrößerung?

SAT.1Folge vom 07.05.2026
Wie groß ist ein 90-Grad Winkel durch eine Lupe mit zehnfacher Vergrößerung?

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