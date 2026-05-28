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Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

Zauberwürfel, Speed-Dating und ein Anruf von Mama

SAT.1Folge vom 28.05.2026
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