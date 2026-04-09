Wenn die Schwester deines Onkels nicht deine Tante ist, was ist sie dann?Jetzt kostenlos streamen
Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?
Folge vom 09.04.2026: Wenn die Schwester deines Onkels nicht deine Tante ist, was ist sie dann?
91 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 6
Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Juliette Schoppmann und Tahnee wieder einzigartige Quizfragen. Wer schafft es bis zur 1%-Frage?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: SAT.1