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Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?

Sind die Münchner glücklicher als die Erfurter?

SAT.1Folge vom 16.04.2026
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