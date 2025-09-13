Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 1Folge 10vom 13.09.2025
46 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 12

Diesmal wird das A-Team dringend von der jungen Farmerin Ellen Penhall und ihrem Vater Joe gebraucht. Denn der Speditions-Monopolist Chuck Easterland weigert sich, ihre Ernte-Erträge auf den Markt zu transportieren. Er will sie auf diesem Wege zwingen, die Farm an ihn zu verkaufen. Hannibal und seine Freunde antworten auf ihre ganz eigene Art auf das Vergehen: Sie stellen kurzerhand Straßensperren auf und stoppen die Easterland-Trucks ...

