Das A-Team
Folge 7: Ein todsicheres System
46 Min.Folge vom 06.09.2025Ab 12
Mathematik-Professor Bruce Warfel ist verschwunden. Daher bitten zwei Studentinnen das A-Team um Hilfe. Der Professor hatte bis vor Kurzem an einem gewinnsicheren System für die Spieltische in den Casinos erarbeitet. Reiner Zufall? Die Spur führt Hannibal und seine Freunde nach Las Vegas in das Casino des Gangsters Gianni Christian. Hannibal gibt sich als Spielhöllen-Boss Tony Vincent aus, um an den Chef heranzukommen ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited