Folge 11: Ein bisschen mehr Zeit
46 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 12
Diesmal wird das A-Team mit einem ganz besonderen Fall beauftragt. Die Männer sollen die Tochter eines amerikanischen Generals befreien. Oberst Ra Shaams Kind wurde nämlich entführt, um die Herausgabe geheimer Nato-Raketenpläne zu erpressen ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited