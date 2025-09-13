Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 1Folge 11vom 13.09.2025
Folge 11: Ein bisschen mehr Zeit

46 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 12

Diesmal wird das A-Team mit einem ganz besonderen Fall beauftragt. Die Männer sollen die Tochter eines amerikanischen Generals befreien. Oberst Ra Shaams Kind wurde nämlich entführt, um die Herausgabe geheimer Nato-Raketenpläne zu erpressen ...

NBCUniversal
