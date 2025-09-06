Das A-Team
Folge 4: Auf Leben und Tod
46 Min.Folge vom 06.09.2025Ab 12
Ein aus der Strafanstalt Strikersville entflohener Häftling informiert das A-Team über die unmenschlichen Haftbedingungen vor Ort. Das A-Team zögert natürlich nicht, seine Hilfe anzubieten.
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited