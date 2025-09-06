Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Auf Leben und Tod

NBCUniversalStaffel 1Folge 4vom 06.09.2025
Auf Leben und Tod

Auf Leben und TodJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 4: Auf Leben und Tod

46 Min.Folge vom 06.09.2025Ab 12

Ein aus der Strafanstalt Strikersville entflohener Häftling informiert das A-Team über die unmenschlichen Haftbedingungen vor Ort. Das A-Team zögert natürlich nicht, seine Hilfe anzubieten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen