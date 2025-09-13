Das A-Team
Folge 14: Ärger im vierten Monat
44 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 12
Ein mysteriöser Todesfall beschäftigt das A-Team. Ihr alter Freund und Vietnam-Veteran Ray Brenner ist gestorben, wie sie von seiner Witwe Trish erfahren. Sofort machen sich Hannibal und sein Team auf den Weg, um rechtzeitig zur Beerdigung da zu sein. Doch auf dem Weg stoßen die vier auf überraschende Hindernisse. Sind sie zufällig auf die Mörder ihres Freundes getroffen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited