Das A-Team

Lösegeld für einen Jumbo

NBCUniversalStaffel 1Folge 13
Lösegeld für einen Jumbo

Lösegeld für einen JumboJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 13: Lösegeld für einen Jumbo

46 Min.Ab 12

Eine Flugzeug-Entführung ruft das A-Team auf den Plan. Die Geiselnehmer versuchen nach Libyen zu entkommen und verlangen fünf Millionen Dollar. Hannibal gibt sich als Besitzer der Fluggesellschaft, Edward Beller, aus und bietet sich den Entführern zum Tausch für die Geiseln an. Tatsächlich gelingt der Deal und die verängstigten Passagiere kommen frei. Als die Maschine allerding mit dem verstecken A-Team an Board abhebt, gerät die Situation außer Kontrolle ...

