Das A-Team
Folge 13: Lösegeld für einen Jumbo
46 Min.Ab 12
Eine Flugzeug-Entführung ruft das A-Team auf den Plan. Die Geiselnehmer versuchen nach Libyen zu entkommen und verlangen fünf Millionen Dollar. Hannibal gibt sich als Besitzer der Fluggesellschaft, Edward Beller, aus und bietet sich den Entführern zum Tausch für die Geiseln an. Tatsächlich gelingt der Deal und die verängstigten Passagiere kommen frei. Als die Maschine allerding mit dem verstecken A-Team an Board abhebt, gerät die Situation außer Kontrolle ...
Das A-Team
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited