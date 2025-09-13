Müllaktion in ManhattanJetzt kostenlos streamen
Das A-Team
Folge 8: Müllaktion in Manhattan
46 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 12
Ein gefährliches Unterfangen für Hannibal! Um die Manhattaner Geschäftsleute vor den immer dreisteren Übergriffen und Schutzgeldforderungen der Mafia zu schützen, muss Hannibal in den inneren Kreis der Mafia-Organisation vordringen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited