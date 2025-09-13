Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 1Folge 8vom 13.09.2025
46 Min.Folge vom 13.09.2025Ab 12

Ein gefährliches Unterfangen für Hannibal! Um die Manhattaner Geschäftsleute vor den immer dreisteren Übergriffen und Schutzgeldforderungen der Mafia zu schützen, muss Hannibal in den inneren Kreis der Mafia-Organisation vordringen ...

