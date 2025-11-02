Original oder FälschungJetzt kostenlos streamen
Das A-Team
Folge 23: Original oder Fälschung
47 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Der geniale Maler Speed liegt im Koma. Unbekannte haben den Künstler brutal zusammengeschlagen - seine Freunde Peggy und Mickey suchen nach den Verantwortlichen für dieses Verbrechen, das A-Team soll ihnen dabei helfen. Da Speed hauptsächlich für den Galeristen Shawn gearbeitet hat, beginnen die Experten hier ihre Suche, und zwar undercover ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited