Die Auferstehung des toten Ingenieurs

NBCUniversalStaffel 3Folge 10
Folge 10: Die Auferstehung des toten Ingenieurs

46 Min.Ab 12

Mysteriöse Dinge ereignen sich beim Bau eines Kraftwerks in Südamerika. Die Ölgesellschaft Amco-Oil ist an dem Projekt beteiligt und engagiert das A-Team, um den Vorfällen auf den Grund zu gehen. Unerklärliche Unfälle, vermisste Arbeiter - der Auftrag ist auch für die Ex-Soldaten eine wahre Herausforderung. Hannibal und seine Freunde stoßen bei ihren Ermittlungen auf einen Plan, der das ganze Land in Gefahr bringt ...

NBCUniversal
