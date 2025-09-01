Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Geldhaie

NBCUniversalStaffel 3Folge 15
Geldhaie

GeldhaieJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 15: Geldhaie

47 Min.Ab 12

Der Kredithai Jack Lane macht Restaurantbesitzern das Leben schwer - unter anderem auch Gino und seiner Tochter Theresa, die eine kleine Pizzeria betreiben. Nachdem der Gastronom das A-Team engagiert, wird er von den Geldeintreibern brutal zusammengeschlagen. Gino versucht daraufhin, Hannibal und seine Freunde zu stoppen, doch Einschüchterungsversuche haben die Ex-Soldaten noch nie beeindruckt ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen