Staffel 3Folge 4vom 11.10.2025
Folge 4: Feueralarm

46 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12

Die Retter der Feuerwehr in Haleyville brauchen plötzlich selbst Hilfe. Annie Sanders, die Chefin der Truppe, bittet das A-Team, sie vor einem skrupellosen Konkurrenten zu schützen. Das Unternehmen Tri-State, unter der Leitung des zwielichtigen Roy Kelsey, behindert die Feuerwache von Haleyville immer wieder bei ihrer lebenswichtigen Arbeit. Doch welche Motive können ihre Gegner haben? Das A-Team kommt tatsächlich dahinter und entdeckt Unglaubliches ...

