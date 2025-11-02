Das A-Team
Folge 20: Ritter der Landstraße
47 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Robert Carson und seine Tochter Jenny besitzen eine Autowerkstatt und die seltene Lizenz, Autos aus Mexiko abzuschleppen. Damit sind sie dem Drogenhändler Soniga und seinem korrupten Geschäftspartner Walt Tyler ein Dorn im Auge. Diese würden die Genehmigung gerne selbst besitzen, um so viel leichter ihre illegalen Machenschaften zu betreiben. Als die Carsons sich bedroht fühlen, mischt sich das A-Team ein ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Copyrights:© Universal Studios Limited