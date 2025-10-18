Das A-Team
Folge 9: Plagiatoren
44 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12
Das A-Team macht in der Zeitung eine schockierende Entdeckung: Eine Truppe von Verbrechern treibt in Europa in ihrem Namen ihr kriminelles Unwesen. Wer sind die Fremden, die den guten Ruf der Experten beschmutzen? Hannibal und sein Team machen sich gleich auf den Weg, um die Betrüger zu stellen, doch sie haben einen ungebeten Verfolger ...
Das A-Team
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited