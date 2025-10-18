Das A-Team
Folge 6: Der Kronzeuge
45 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12
George Olsen ist Zeuge in einem wichtigen Prozess gegen den schwerstkriminellen Tommy Largo. Anscheinend hängt dessen Zukunft von Olsens Aussage ab, da wird plötzlich Jenny Olsen, die Tochter des Zeugens entführt. Nur das A-Team kann diesen Prozess noch retten. Doch wurde die junge Frau tatsächlich von Largos Leuten verschleppt?
