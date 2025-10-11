Das A-Team
Folge 5: Der Herr des Waldes
46 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12
Das A-Team geht unter die Holzfäller: Um den Geschwistern Samantha und John Lawrence zu helfen, arbeiten Hannibal und sein Team im Wald. Dort wollen sie dem gewissenlosen Bull McEwan das Handwerk legen. Doch dem Gewerkschaftsboss ist jedes Mittel recht, um seine Ziele zu erreichen. Das müssen die Experten bei diesem Auftrag am eigenen Leib erfahren ...
