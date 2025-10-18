Das A-Team
Folge 7: Ärger auf Rädern
46 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12
Kriminelle Machenschaften in einem Automobilwerk rufen das A-Team auf den Plan. Rudy Garcia, ein rechtschaffender Mitarbeiter, entdeckt, dass sein Unternehmen in großem Stil betrügt. Aus Angst vor Rache seiner Arbeitgeber, bittet er die Ex-Soldaten um Hilfe. Hannibal und seine Leute tauchen tief in die Branche ein, doch wird es ihnen auch gelingen, die Bösewichte zu überführen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited