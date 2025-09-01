Das A-Team
Folge 11: Diagnose: Größenwahn
46 Min.Ab 12
Murdocks Psychiater Dr. Richter wird während einer Sitzung Opfer einer Entführung. Das A-Team macht sich auf die Suche nach dem Arzt - die Spur führt nach Südamerika. Es stellt sich heraus, dass Dr. Richter über Geheiminformationen verfügt, die der Armee ein Dorn im Auge sind ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited