Der rote Tod und seine TochterJetzt kostenlos streamen
Das A-Team
Folge 9: Der rote Tod und seine Tochter
46 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Das Pentagon gibt überraschend bekannt, dass Face begnadigt werden soll. Face ist hellauf begeistert von seiner neugewonnenen Freiheit und will sofort ins Showgeschäft einsteigen. Schon bald stellt sich heraus, dass es sich um eine Falle von Colonel Fullbright handelt. Und damit nicht genug: Auch der vietnamesische General Chow wird auf Face aufmerksam. Er ist davon überzeugt, dass Face während des Vietnamkriegs seine Tochter entehrt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited