Folge 17: Der Schein trügt
46 Min.Ab 12
Das A-Team wird mit einer Gruppe Berufskiller verwechselt und landet auf der Ranch ihres vermeintlichen Auftraggebers. Dort erfahren Hannibal und Co, dass sie Bill Sherman und seinen Sohn Bobby mit allen Mitteln von ihrer Ranch vertreiben sollen. Um ein Unglück zu verhindert, nimmt das A-Team den Auftrag an ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited