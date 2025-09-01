Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das A-Team

Der Pennbruder

NBCUniversalStaffel 4Folge 5
Der Pennbruder

Der PennbruderJetzt kostenlos streamen

Das A-Team

Folge 5: Der Pennbruder

46 Min.Ab 12

Um dem mysteriösen Verschwinden von Obdachlosen auf den Grund zu gehen, verkleidet sich Hannibal als Penner. Schon bald hat er eine heiße Spur, die ihn zu einem Restaurant führt, das Armen zu essen gibt. Prompt wird Hannibal niedergeschlagen und findet sich wenig später in einem OP wieder. Im Handumdrehen kommen Hannibal und das Team skrupellosen Machenschaften auf die Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das A-Team
NBCUniversal
Das A-Team

Das A-Team

Alle 5 Staffeln und Folgen