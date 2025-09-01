Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das A-Team

Staffel 4Folge 16
Folge 16: George, der Cowboy

47 Min.Ab 12

Face, der ein Konzert für Pipeline-Arbeiter organisiert, soll den beliebten Country-Sänger Cowboy George vom Flughafen abholen. Durch eine Verwechslung steht jedoch anstatt Cowboy George der Popsänger Boy George vor ihm. Um sich den Zorn der Pipeline-Arbeiter zu ersparen, verkleidet sich Hannibal als Cowboy, während Boy George im Vorprogramm auftritt. Ausgerechnet während des Konzerts wird der Geldtransporter mit den Löhnen der Arbeiter überfallen ...

NBCUniversal
