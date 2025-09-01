Das A-Team
Folge 13: Glücksrad
45 Min.Ab 12
Beim Glücksrad ist Murdoch der glückliche Gewinner einer Reise. Doch noch bevor er die Reise antreten kann, wird er entführt. Ein paar Kriminelle wollen einen sowjetischen Hubschrauber stehlen, um damit einen Geldtransporter in Las Vegas zu überfallen. Murdock gelingt die Flucht - doch dann gerät auch noch das Starlet Jody Joy in Gefahr ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited