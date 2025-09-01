Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 4Folge 20
Folge 20: Lederstrumpf reitet wieder

46 Min.Ab 12

Als ihre selbstverwaltete Mission bedroht wird, engagiert eine Gruppe alter Leute kurzerhand das A-Team. Hannibal und Co kommen den Drahtziehern schnell auf die Schliche - Colonel Taggart will das Grundstück der Mission kaufen, weil dort ein Stützpunkt der Armee errichtet werden soll. Wieder einmal ist der ganze Einsatz des A-Teams gefragt ...

NBCUniversal
