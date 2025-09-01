Das A-Team
Folge 21: Ärger mit Harry
46 Min.Ab 12
Boxer Harry ist schon seit Jahren gemeinsam mit seinem Sohn Jeffrey auf der Flucht. Vor langer Zeit hatte sich Harry geweigert, bei einem Boxkampf zu verlieren. Dabei kam der Bruder des verrückten Mafiosos Rickie ums Leben. Rickie will Rache und schreckt nicht einmal davor zurück, Jeffrey zu bedrohen. Wieder einmal ist das A-Team gefragt ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited