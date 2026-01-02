Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Alaska Dreieck

Das Geheimnis von Mount Hayes

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 02.01.2026
Das Geheimnis von Mount Hayes

Das Geheimnis von Mount HayesJetzt kostenlos streamen

Das Alaska Dreieck

Folge 1: Das Geheimnis von Mount Hayes

44 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Ein Augenzeuge filmt erschreckende Szenen über außerirdische Aktivitäten in Fairbanks, während ein UFO-Jäger über Alaskas höchsten Berg fliegt - auf der Suche nach einer geheimen Alien-Basis.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Alaska Dreieck
Kabel Eins Doku
Das Alaska Dreieck

Das Alaska Dreieck

Alle 1 Staffeln und Folgen