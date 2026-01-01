Der Hairyman von Port ChathamJetzt kostenlos streamen
Das Alaska Dreieck
Folge 4: Der Hairyman von Port Chatham
44 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Erfahrene Bigfoot-Jäger untersuchen, ob ein riesiges, affenähnliches Wesen für eine Reihe von Vermisstenfällen in der abgelegenen Wildnis Alaskas verantwortlich ist. Neue Hinweise deuten darauf hin, dass Wollmammuts Alaska bevölkert haben könnten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Alaska Dreieck
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Paranormal
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH