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Das Alaska Dreieck

Flug 1628 und Donnervogel

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 10vom 30.01.2026
Flug 1628 und Donnervogel

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Das Alaska Dreieck

Folge 10: Flug 1628 und Donnervogel

42 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

Ein mysteriöses Phänomen ereignet sich am Himmel über Alaska, als ein unidentifiziertes Flugobjekt eine Boeing 747 verfolgt. Und: Einheimische vermuten, dass ein monströser Vogel hinter zahlreichen Vermisstenfällen im Alaska-Dreieck steckt.

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