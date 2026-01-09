Das Alaska Dreieck
Folge 3: Flug ins Nichts
44 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Zwei Stunden nachdem ein Flugzeug vom Typ Douglas C-54D im Januar 1950 vom Elmendorf-Luftwaffenstützpunkt startet, verschwindet es spurlos. Experten untersuchen, ob außergewöhnliche Gegebenheiten im "Alaska-Dreieck" zum Verschwinden des Flugzeugs mit 44 Militärangehörigen an Bord geführt haben könnten.
