Das Alaska Dreieck
Folge 5: Alaskas Wasserungeheuer
44 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Ein Kryptozoologe untersucht Berichte über ein Seeungeheuer, das unter den eisigen Gewässern Alaskas lauern soll. Er überprüft verblüffende Augenzeugenberichte und analysiert bisher unveröffentlichtes Videomaterial der furchterregenden Kreatur.
Genre:Paranormal
Produktion:US, 2020
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH