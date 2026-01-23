Spukhotels und KushtakaJetzt kostenlos streamen
Das Alaska Dreieck
Folge 7: Spukhotels und Kushtaka
44 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
In Juneau, Alaska, steht ein von den Einwohnern gefürchtetes historisches Hotel, das von einem bösen Geist heimgesucht werden soll. Und: Treibt ein Gestaltwandler im Alaska-Dreieck sein Unwesen?
