Folge 8: Der Untergang der Princess Sophia
44 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Im Jahr 1918 sank die SS Princess Sophia auf mysteriöse Weise in der Nähe von Juneau, Alaska. Experten suchen nach Antworten auf die Ursache des Unglücks, während ein Geisterjäger versucht, mit den Opfern Kontakt aufzunehmen.
