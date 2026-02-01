Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 11: Der sanfte Riese
47 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12
Im August 2015 wird der Pfleger Torrance Cheeves in seinem Zuhause in Texas erstochen. Es gibt weder Verdächtige noch ausschlaggebende Hinweise, sodass die Polizisten mit der Sichtung von Aufnahmen aus Überwachungskameras in der Gegend beginnen.
