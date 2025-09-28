Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 7: Fatale Nächstenliebe
47 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Im Februar 2008 verlässt Christopher Duncan seine Wohnung in San Antonio, Texas. Er wird nie wieder nach Hause zurückkehren. Auf der Jagd nach einem gefährlichen Mörder, sichten die Beamten das Material aus Überwachungskameras.
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media