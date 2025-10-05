Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 9: Probefahrt in den Tod
47 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Der mexikanisch-stämmige Autohausbesitzer Hufracio Arteaga lebt den amerikanischen Traum, bis er eines Tages in seinem Laden ermordet wird. Nach stundenlanger Sichtung von Material aus Überwachungskameras fällt den Polizisten ein mysteriöser Mann auf, der im Schatten lauert.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen