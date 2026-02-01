Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 8vom 20.02.2026
Folge 8: Date oder Zufallsbegegnung?

46 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 12

Im September 2009 wird die Leiche der 27-jährigen Jessica Kalaher in ihrem Auto in Cedar Park, Texas, entdeckt. Die junge Frau wurde erwürgt, es fehlen die Autoschlüssel und ihr Geldbeutel. Die Beamten beginnen mit der Sichtung des Materials aus Überwachungskameras.

