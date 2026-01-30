Per Anhalter in den TodJetzt kostenlos streamen
Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 5: Per Anhalter in den Tod
46 Min.Folge vom 06.02.2026Ab 12
Im November 2014 wird die Leiche der 69-jährigen Clare Richardson in einem öffentlichen Park in Clarkston, Washington, gefunden. Da es keine Zeugen für die Tat gibt, beginnen die Beamten mit der Sichtung des Materials aus Überwachungskameras.
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Blue Ant Media
Enthält Produktplatzierungen