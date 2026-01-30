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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Der letzte Einkauf

PULS 24Staffel 5Folge 4vom 30.01.2026
Der letzte Einkauf

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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera

Folge 4: Der letzte Einkauf

47 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

Im März 2016 wird die blutüberströmte Leiche von Louise Dickey in ihrem Badezimmer gefunden. Da es weder ein Motiv noch Zeugen für die grausame Tat gibt, sichten die Polizisten die Überwachungskameras in der Nähe des Tatortes.

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