Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Folge 4: Der letzte Einkauf
47 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Im März 2016 wird die blutüberströmte Leiche von Louise Dickey in ihrem Badezimmer gefunden. Da es weder ein Motiv noch Zeugen für die grausame Tat gibt, sichten die Polizisten die Überwachungskameras in der Nähe des Tatortes.
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Das Böse im Blick - Augenzeuge Kamera
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality, Krimi
Produktion:CA, 2014
Altersfreigabe:
12ANGST, GEWALT
Copyrights:© Season 2, Season 5-10: Blue Ant Media & © Season 6-7: Videorechte: Blue Ant Media, Bildrechte: Saloon Media