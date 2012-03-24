Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Geschäft mit der Liebe

Staffel 03 Folge 12: Liebesbeweise - Das Geschäft mit der Liebe

ATVStaffel 3Folge 12vom 24.03.2012
Staffel 03 Folge 12: Liebesbeweise - Das Geschäft mit der Liebe

Staffel 03 Folge 12: Liebesbeweise - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen

Das Geschäft mit der Liebe

Folge 12: Staffel 03 Folge 12: Liebesbeweise - Das Geschäft mit der Liebe

48 Min.Folge vom 24.03.2012Ab 16

Mario Orsolics kämpft mit einer Midlifecrisis. Mit den Jahren bekommt er eine immer größer werdende Glatze, die ihm nicht gefällt. Nun soll ihm eine Friseurin helfen. Mit neuer Frisur geht er erneut auf Aufriss in Österreichs Discoszene. Vater und Sohn Nissel diskutieren bei einer Einladung - von Robert Nissels Freund Schmucki - über die ideale Partnerin, dabei kommt es fast zu einem Streit, da Andreas Nissel sich negativ über philippinische Frauen äußert. Und in Rumänien versuchen Gerhard Klein und Peter Langhammer bei einem Saunaausflug zwei Damen zu verführen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Das Geschäft mit der Liebe
ATV
Das Geschäft mit der Liebe

Das Geschäft mit der Liebe

Alle 10 Staffeln und Folgen