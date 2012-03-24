Staffel 03 Folge 12: Liebesbeweise - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 12: Staffel 03 Folge 12: Liebesbeweise - Das Geschäft mit der Liebe
48 Min.Folge vom 24.03.2012Ab 16
Mario Orsolics kämpft mit einer Midlifecrisis. Mit den Jahren bekommt er eine immer größer werdende Glatze, die ihm nicht gefällt. Nun soll ihm eine Friseurin helfen. Mit neuer Frisur geht er erneut auf Aufriss in Österreichs Discoszene. Vater und Sohn Nissel diskutieren bei einer Einladung - von Robert Nissels Freund Schmucki - über die ideale Partnerin, dabei kommt es fast zu einem Streit, da Andreas Nissel sich negativ über philippinische Frauen äußert. Und in Rumänien versuchen Gerhard Klein und Peter Langhammer bei einem Saunaausflug zwei Damen zu verführen.
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Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-11: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 11: ATV