Staffel 03 Folge 16: Lovecoach Junior - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 16: Staffel 03 Folge 16: Lovecoach Junior - Das Geschäft mit der Liebe
48 Min.Folge vom 21.04.2012Ab 16
Manfred "Chicken Charly" Anders ist enttäuscht - er wurde sitzen gelassen. Andreas Nissel versucht bei einer Frau zu landen und Mario Orsolics sucht Streit.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 2-10: ProSiebenSat.1 PULS 4