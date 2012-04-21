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Das Geschäft mit der Liebe

Staffel 03 Folge 16: Lovecoach Junior - Das Geschäft mit der Liebe

ATVStaffel 3Folge 16vom 21.04.2012
Staffel 03 Folge 16: Lovecoach Junior - Das Geschäft mit der Liebe

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Das Geschäft mit der Liebe

Folge 16: Staffel 03 Folge 16: Lovecoach Junior - Das Geschäft mit der Liebe

48 Min.Folge vom 21.04.2012Ab 16

Manfred "Chicken Charly" Anders ist enttäuscht - er wurde sitzen gelassen. Andreas Nissel versucht bei einer Frau zu landen und Mario Orsolics sucht Streit.

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