Staffel 03 Folge 07: Nissels Frau - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 7: Staffel 03 Folge 07: Nissels Frau - Das Geschäft mit der Liebe
Robert Nissel hat über einen Bekannten endlich seine Traumfrau Yulen gefunden. Seine zukünftige Ehefrau erwartet ihn schon sehnsüchtig auf den Philippinen. Nach einer langen Reise trifft Robert endlich auf der Insel ein. Yulen hat das Herz von Lovecoach Nissel in vollem Umfang erobert, er behauptet sogar, dass sie das wohl reinste Wesen auf Erden sei und sich nur für ihn aufgehoben habe. In den ersten Tagen stehen ständige Fototermine und Vorhochzeitsfeiern auf dem Programm. Nissel dokumentiert jeden seiner Schritte mittels seiner privaten Kamera und er kämpft mit der extremen Hitze vor Ort. Als die erste Party startet ist er jedoch wieder voller Energie und bewundert die Transvestiten der Insel. Diese Folge zeigt die schönsten Bilder der Traumhochzeit. Und während sich Gerhard Klein in der Ukraine vom Partytiger zum charmanten Verführer mausert, verschreckt Mario Orsolics die Frauen mit seinen Ansichten über die Geschlechterrollen. Mario Orsolics hat an einer Dame Gefallen gefunden, obwohl sie nicht Deutsch spricht. Der Supermacho muss wohl oder übel mittels Dolmetscherin flirten und so seine Ansichten über die Welt an die Frau bringen. Seiner neuen Flamme erklärt er, dass seiner Meinung nach nur die Frau für die Kindererziehung zuständig sei, während der Mann sich rein auf's Geldverdienen konzentrieren sollte. Als die Dolmetscherin diese Weisheiten übersetzt, bricht die Angebetete sofort das Gespräch ab … Für einen Eklat sorgt auch Neuzugang Georg Zimmermann. Er versucht schon nach wenigen Minuten eine der Damen auf's Zimmer zu locken. Die Studentin beschwert sich daraufhin bei Agenturchefin Ilona Maurer, die den Österreicher zur Rede stellt. Das Vermittlerehepaar muss die Wogen glätten. Diese gehen in dieser Folge aber auch zwischen Mario Orsolics und Partytier Gerhard Klein hoch. Warum sie streiten? Das sieht man bei "Das Geschäft mit der Liebe".
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