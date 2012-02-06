Staffel 03 Folge 05: Nissels Sohn - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 5: Staffel 03 Folge 05: Nissels Sohn - Das Geschäft mit der Liebe
Lovecoach Robert Nissel fährt mit seinem Sohn Andreas zu einem Single Treffen nach Bratislava. Der 28-jährige Andreas Nissel hatte zu seinem Vater seit zehn Jahren keinen Kontakt, erst über Facebook hat er seinen "Erzeuger" wiederentdeckt. Andreas Nissel hat sich erst vor kurzem, von einer langjährigen Freundin getrennt, nun soll ihm sein Vater als Lovecoach helfen, die ideale Partnerin zu finden. In der Slowakei treffen sie zuerst auf die junge Ivetka, die vor mehr als einem Jahr von dem Energetiker Nissel behandelt wurde. Andreas und Ivetka sind einander von Anfang an sympathisch und kommen einander auch langsam näher. Als sie aber erneut über Rückenschmerzen klagt, wird die Zweisamkeit vom Lovecoach Nissel unterbrochen, der ihre Schmerzen erneut mittels Handauflegen heilen möchte. Und Mario Orsolics und Gerhard Klein fahren mit der Partnerschaftsagentur Ilona Maurer und einem neuen Single Mann den Eventfotografen Georg Zimmermann in die Ukraine. Doch schon nach wenigen Stunden ist klar, dass die Reise in einem Chaos enden wird, da alle Beteiligten zu streiten beginnen. Orsolics sind die Frauen zu jung und er beklagt, dass keine der Damen Deutsch spricht. Unzufrieden beginnt er das Ehepaar Maurer lautstark zu kritisieren.
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