Das Geschäft mit der Liebe

Staffel 03 Folge 14: Liebesfalle vom 07.04.2012 - Das Geschäft mit der Liebe

ATVStaffel 3Folge 14vom 07.04.2012
47 Min.Folge vom 07.04.2012Ab 16

Manfred "Chicken Charly" Anders ist neu verliebt. Mario Orsolics slowakische Exfreundin Monika hat es dem ehemaligen "Hendlbrater" so angetan, dass er für sie gleich slowakisch lernt um sie für sich zu begeistern. Gerhard Klein versucht nochmals bei den rumänischen Damen zu landen, doch die vergnügen sich in einer Bar schon mit einem anderen Herrn. Und Robert Nissel zeigt seiner Frau wie man einen österreichischen Haushalt richtig führt. Außerdem Mario Orsolics und Andreas Nissel treffen sich bei einem Singletreffen in der Slowakei. Heftige Konflikte sind vorprogrammiert.

