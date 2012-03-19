Staffel 03 Folge 11: Whirlpool Erotik - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 11: Staffel 03 Folge 11: Whirlpool Erotik - Das Geschäft mit der Liebe
In Wien hat Lovecoach Robert Nissel für seinen Sohn Andreas eine besondere Überraschung, Andreas darf für ein Date mit der 28-jährigen Maryanka sein Whirlpool benützen. Außerdem möchte ihn sein Vater auch während des Badespaßes fachmännisch als Lovecoach beraten. Andreas nimmt das Angebot dankend an. Als Maryanka kommt haben die beiden Nissels das Badezimmer schon vorbereitet, einschließlich des Krim Sektes, der für die nötige Entspannung der Slowakin sorgen soll. Und In Rumänien besuchen Gerhard Klein und Peter Langhammer das Heimatdorf der 28-jährigen Alessandra. In den tiefverschneiten Karpaten geht die Reise dann in einer Pferdeschlittenfahrt weiter, bei dieser fällt Peter Langhammer fast von der Kutsche. Als der Vater von Alessandra Langhammer dann noch einen Schnaps anbietet, blamiert sich der Wiener endgültig. Schon nach einem kleinen Schluck spuckt er alles wieder aus, worauf ihn die Mädchen zur Strafe mit Schnee einreiben. Und Mario Orsolics und Chicken Charly sind bei einer Misswahl in Niederösterreich in die Jury geladen. Mehr oder weniger fachkundig philosophiert Orsolics über körperlichen Eigenheiten der Teilnehmerinnen.
