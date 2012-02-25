Staffel 03 Folge 08: Echte Gentlemen? - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 8: Staffel 03 Folge 08: Echte Gentlemen? - Das Geschäft mit der Liebe
In der Ukraine geht die Reise für Mario Orsolics, Gerhard Klein und Georg Zimmermann in einem Bus zum nächsten Frauencasting weiter. Die sechsstündige Reise wird zu einem einzigen Saufgelage der beiden Reisegefährten Klein und Zimmermann. Sehr zum Missfallen der Partnervermittlerin Ilona Maurer, beginnt Klein im Bus so wild zu tanzen, dass der Chauffeur mehrmals stehenbleiben muss, um Klein zu beruhigen. Ilona Maurer ist entsetzt, trinkende Männer gibt es genug in der Ukraine, mit diesem Benehmen wird er hier keine Frau für sich gewinnen können. Und Robert Nissel heiratet seine Traumfrau Yulen auf den Philippinen. Als er wieder zurück in Wien ist, ist er schon am Flughafen sehr verärgert, weil er seine Frau aufgrund der Einreisebestimmungen noch nicht mitnehmen konnte. "Ich will Österreicher zeugen und der Staat lässt mich nicht", verkündet der Lovecoach lautstark am Flughafen Wien Schwechat. Und Mario Orsolics lernt zwei blonde Damen kennen, die ihm diesmal trotz mangelnder Deutschkenntnisse sehr gefallen...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick