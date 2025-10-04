Das Glück dieser Erde (3/13): Gestüt in GefahrJetzt kostenlos streamen
Das Glück dieser Erde
Folge 3: Das Glück dieser Erde (3/13): Gestüt in Gefahr
Katharina Lenz hat es geschafft: Sie ist die neue Gestütsleiterin von Piber. Darüber ist allerdings Obergestütsmeister Wagner alles andere als erfreut. Und so versucht er auch, gleich die erste Herausforderung gegen Katharina zu benutzen: Bei den Stuten taucht eine hochgradig ansteckende Krankheit auf – und es sieht alles danach aus, als ob sie ihren Ursprung auf dem Hof von Katharinas Vater hätte. Besetzung: Eva Herzig (Katharina Lenz) Thomas Unger (Dr. Michael Haas) Christoph von Friedl (Karl Lenz) Juergen Maurer (Josef Wagner) Cornelius Obonya (Bürgermeister Brunner) Julia Cencig (Birgit Gross) Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
